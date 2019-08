Musik : Hermeskeiler Chor gibt Konzert im Saarland

Hermeskeil/Otzenhausen Der Hermeskeiler Chor TONinTON gibt am Samstag, 24. August, um 19 Uhr in der Kirche St. Valentin in Otzenhausen ein Konzert. Der Eintritt kostet 8 Euro. Unter dem Motto „Hausmusik im Kirchenschiff“ werden ansprechende Gesänge unterschiedlicher Herkunft vorgetragen, begleitet von den Instrumentalisten Damian Bach, Klavier oder Orgel, sowie Paul Ludwig, Gitarre.

