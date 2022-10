Auszeichnung : Brandbekämpfung seit der Steinzeit: Hermeskeiler Feuerwehrerlebnismuseum ist Museum des Monats

HERMESKEIL Feuerwehrerlebnismuseum Hermeskeil wird „Museum des Monats“. Damit wird die qualitätvolle Arbeit von der Landesregierung gewürdigt.

Der Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration, Katharina Binz, werden die Preisträger vom Museumsverband Rheinland-Pfalz und dessen Geschäftsführerin Bettina Scheeder vorgeschlagen. „Ziel ist es, landesweit die Museumsarbeit kleiner und mittelgroßer Museen stärker ins Blickfeld zu rücken“, begründet Staatssekretär David Profit die Auszeichnung bei der Verleihung der Urkunde an den Vorsitzenden des Fördervereins, Christoph Unger. Über diese Arbeit hinaus werden auch innovative Vermittlungsideen, digitale Angebote, erfolgreiche Mitmachprojekte, Umsetzung der Barrierefreiheit und der Erhalt von Kulturgütern in die Auswahl des jeweiligen Preisträgers einbezogen.

Und hier hat das Feuerwehrerlebnismuseum viel zu bieten, denn der Name sei schon Programm, wie Christoph Unger in seiner Begrüßung erklärt. „Die Feuerwehr ist immer wichtig, wenn es ums Ehrenamt geht“, sagt der Vorsitzende, denn sie schütze alle vor Gefahren. Das Museum zeige, wie sich die Ausrüstung dazu im Laufe der Zeit verändert und vor allem verbessert hat. Gerade für Kinder sei das durch Mitmachangebote greifbar.

Mit dem Preis wird aber auch den Ehrenamtlichen im Museum gedankt. Nur so habe die Einrichtung „Substanz“. Mit dem Hermeskeiler Museum werde das Image der Feuerwehr aufgewertet. „Ein Prozent der Menschen sind in der Feuerwehr. Sie helfen bei Gefahren den restlichen 99 Prozent“, rechnet Unger vor. Die Flutkatastrophe im Ahrtal habe das eindrucksvoll bewiesen.

Das ist in einer kleinen, aber eindrucksvollen Sonderausstellung von Gegenständen bis hin zum Feuerwehrauto aus dem Dorf Schuld dokumentiert. Eine interaktive Foto- und Videodokumentation befindet sich weiter im Aufbau.

Menschen zu retten und zu schützen steht natürlich immer im Vordergrund, aber es geht auch um Kulturgüter, die, wenn sie im Ernstfall nicht beachtet werden, für immer verloren sind. Deshalb ist die Einrichtung in Hermeskeil von der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz als Schulungszentrum für den Kulturgutschutz in Rheinland-Pfalz ins Gespräch gebracht worden.