Entscheidung im Ausschuss gefallen : Hermeskeiler Freibad öffnet am 6. Juli

Die Saison im Hermeskeiler Freibad soll am 6. Juli beginnen. In diesem Jahr gelten allerdings aufgrund der Corona-Pandemie besondere Regeln für die Badegäste. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Schwimmen im Hermeskeiler Freibad soll ab Beginn der Sommerferien möglich sein. Das haben die verantwortlichen Politiker in einer Sondersitzung am Dienstagabend mehrheitlich entschieden. Badegäste müssen sich auf strenge Regeln einstellen, aber nicht auf alle Attraktionen verzichten.

Die Entscheidung ist gefallen: Das Hermeskeiler Freibad wird am ersten Tag der Sommerferien, Montag, 6. Juli, für Badegäste geöffnet. So hat es am Dienstagabend eine Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Hermeskeil beschlossen. In einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung stimmten nach rund zwei Stunden Beratung sieben Ausschussmitglieder für die Öffnung des Freibads, zwei sprachen sich dagegen aus.

Zuvor hatte die Verwaltung ein umfassendes Hygienekonzept zur Regelung des Badbetriebs vorgestellt, das sich an Vorgaben des Landes aus der aktuellen neunten Corona-Bekämpfungsverordnung orientiert. Laut Bürgermeister Hartmut Heck (CDU) sind die Details des Badbetriebs zudem bei einem Rundgang mit Mitarbeitern des Gesundheitsamts abgestimmt worden.

Und so sehen die Vorgaben für einen Besuch im Hermeskeiler Freibad aus: Es wird für Badegäste keine Pflicht geben, sich per Internet für ihren Badbesuch anzumelden. Allerdings müssen sie vorab auf der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.hermeskeil.de) ein Formular herunterladen, auf dem sie ihre Kontaktdaten eintragen müssen. Dieses Formular sollen die Badegäste beim Verlassen des Bades am Ausgang abgeben, damit im Fall einer Infektion eines Besuchers mit Covid-19 mögliche Kontakte von den Behörden zurückverfolgt werden können.

Nach Berechnungen der Verwaltung dürfen sich zeitgleich maximal 400 Besucher auf dem Freibadgelände aufhalten. Der Ausschuss stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Anlage durchgängig für Badegäste zu öffnen und diese nicht in mehreren Schichten herein- und wieder herauszulassen, wie es beispielsweise in den Freibädern in Saarburg und Kell am See geplant ist. So werde vermieden, dass jeweils zu Beginn und Ende der „Bade-Schichten“ eine größere Menge von Besuchern Richtung Eingang beziehungsweise Ausgang ströme, erläuterte Heck.

Um die Besucherzahl zu kontrollieren, will die Verbandsgemeinde mit einer Art Ampel-Anzeige arbeiten. Die Badegäste werden laut Bürgermeister beim Bezahlen an der Kasse und beim Verlassen des Bads gezählt. Diese Daten sollen elektronisch erfasst und auf der Internetseite der Verbandsgemeinde sowie vor Ort am Freibad-Eingang angezeigt werden. Befinden sich nur wenige Besucher auf dem Gelände, steht die Ampel auf Grün. „Sobald die Zahl 300 erreicht wird, springt sie um auf Gelb“, erklärt der Bürgermeister. Bei Rot sei die maximale Besucherzahl erreicht und es werde niemand mehr hineingelassen. Wer sich spontan für einen Freibadbesuch entscheide, könne so vorab prüfen, ob noch Kapazitäten frei seien.

Auf dem Gelände wird es ein Einbahnstraßensystem geben, um die Besucher zu den markierten Liegeflächen zu leiten. Im Schwimmerbecken werden laut Heck zwei Bereiche abgetrennt, in denen die Schwimmer sich sozusagen im Uhrzeigersinn bewegen können. Denn zwischen den Schwimmern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Im Kinderplanschbecken sei dies nicht zu gewährleisten, weshalb dort eine Mindestanzahl von Nutzern des Beckens anhand der Wasserfläche berechnet werde. Für die Überwachung der Hygiene- und Abstandsregeln sollen zwei zusätzliche Sicherheitskräfte sorgen. Außerdem wird die Verbandsgemeinde zusätzliches Reinigungspersonal einsetzen.