Einzelhandel : Heimat shoppen in Hermeskeil

Hermeskeil Geschäftsleute und der Hochwald Gewerbe Verband (HGV) beteiligen sich im September an der Aktion „Heimat shoppen“. Damit soll die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für Städte, Gemeinden und die Region herausgestellt werden.

Im Vorfeld der für den 18. und 19. September geplanten Aktion startet der HGV eine Image-Kampagne mit Gewinnaktion. Er fragt die Bürger, warum es gut sei, am Wohn- oder Arbeitsort einzukaufen. Teilnehmer können einen 50-Euro-HGV-Gutschein gewinnen. Die Gewinnspiel-Karten werden ab Donnerstag, 23. Juli, in Geschäften und Lokalen ausgelegt. Gewinnen kann, wer den Satz „Ich bin Heimat-Shopper, weil…“ kreativ vervollständigt und die Karte bis 15. August in einem der Teilnehmer-Betriebe abgibt. Eine Jury wählt die zehn besten Sprüche aus. Auf Plakaten mit diesen Sprüchen soll dann ab September in der Stadt zu sehen sein, was die Kunden an einem Einkauf in Hermeskeil besonders schätzen.