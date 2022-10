Fastnacht : Viel Musik statt Bühnenprogramm: Hermeskeiler Karnevalisten eröffnen Session mit neuem Konzept

Bunte Party: Die Hochwaldhalle in Hermeskeil soll diesmal schon zum Sessionstart fest in Narrenhand sein. Ein größeres Bühnenprogramm mit Auftritten und Reden - hier ein Bild von der Kappensitzung 2018 - wird es allerdings nicht geben. Foto: TV/Herbert Thormeyer

Hermeskeil Komplett abgesagt hatte der KV Ruck-Zuck Hermeskeil noch im Vorjahr seine Session – hauptsächlich wegen Corona. Auch die Motivation der Aktiven litt unter den Unsicherheiten. Jetzt will der Verein am 12. November mit neuem Konzept, an ungewohntem Ort und mit neuer Zuversicht durchstarten.