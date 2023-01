Spende : Weniger Kamelle, aber eine gute Tat: Hermeskeiler Narren sparen an Wurfgut und spenden an die Tafel

Extra

Die heiße Phase der Session beginnt am 11. Februar um 20.11 Uhr mit der Prunk- und Galasitzung in der Hochwaldhalle. Tags darauf, am 12. Februar, startet um 15.11 Uhr die Kinderkappensitzung.

Am 18. Februar steht die Hochwaldhalle ab 20.11 Uhr in der Gaudinight ganz im Zeichen von Stimmungsmusik, Gesang und Tanz.

Am Rosenmontag zieht der große Gaudiwurm durch Hermeskeil. Aufstellung ist in der Gartenfeldstraße. Weiter geht’s durch die Saar- und Trierer Straße und am Rathaus vorbei. Dort begrüßt Moderator Florian Kann die weit mehr als 30 erwarteten Gruppen und Wagen und stellt sie vor. Abschluss ist um 16 Uhr die Live-Party in der Hochwaldhalle mit der Band „Krachleder“.

Mit Ordnungsamt und der Polizei hat der KV Ruck Zuck ein Sicherheitskonzept entwickelt, das „Terrorsperren“ mit Fahrzeugen vorsieht. Die Umzugswagen sind alle vom TÜV abgenommen und werden von THW-Helfern begleitet, damit niemand unter die Räder kommt.