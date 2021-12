Wohltätigkeit : Geschenke für die geschundenen Seelen

HERMESKEIL Strickende Frauen, malende Kinder: Anrührende Weihnachtsgrüße aus Hermeskeil werden an die Flutopfer ins Ahrtal geschickt.

Und so liegt viel Wärmendes auf den Tischen im Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil. Es sind die Produkte der Hermeskeiler und Beurener Strickfrauen, die seit Oktober unermüdlich Wollmützen, Wollsocken und Schals produziert haben.

Cäsar nahm die Sache in die Hand und staunte nicht schlecht, welche Ausmaße die Hilfsbereitschaft annahm, als sie einen Aufruf im Internet gestartet hatte: „Da machten nicht nur die Strickfrauen mit, sondern auch Kitas, sogar aus Primstal, Grundschulen, eine Apotheke und viele Privatpersonen.“ Rund 200 Menschen haben sich an diesem Projekt beteiligt.

In den nächsten Tagen sollen die mehr als 150 Tüten nach Bad Neuen­ahr ins dortige Mehrgenerationenhaus gebracht werden. „Dort kann man am besten beurteilen, welche Menschen diesen Trost am meisten benötigen“, sagt Sandra Cäsar. Ein Adressat sind sicherlich die Kinder und deren Eltern des dortigen Kindergartens, der durch die Flut stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist.