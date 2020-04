Corona-Krise : Regenbogenbilder spenden Trost in einer schweren Zeit

Hermeskeil/Morbach „In der aktuellen Situation brauchen wir Zeichen der Hoffnung und Er­mutigung, damit wir die Kraft haben, diese Zeit gut zu über­stehen“, sagen Marion Schronen, Leiterin des Ambulanten Hospiz- und Palliativ­beratungsdiensts Hermeskeil-Morbach, und Hospizfachkraft Nadine Hölzemer.

Alle Einsendungen hängen nun in den Fenstern des Ambulanten Hospizes Hochwald in Hermeskeil und geben so aktuell allen Menschen Hoffnung und Zuversicht, die sie sehen. Zudem seien sie ein Trost für diejenigen, die aktuell trauerten und mehr denn je die Hoffnung auf hellere Zeiten benötigten. „Wir sind be­eindruckt, von woher die Zusendungen kamen: unter anderem von Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Alten­zentrum St. Klara Hermeskeil, aber auch aus Trier und Umgebung, sogar aus dem Saarland – von Kindern, Jugend­lichen und Erwachsenen. Ganz lieben Dank an alle“, sagen Hölzemer und Schronen.