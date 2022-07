Hilfsaktion : Gymnasium Hermeskeil zeigt Solidarität mit Ukraine

Beim Farbenlauf wurden Spenden für die Ukraine gesammelt. Foto: TV/Gymnasium Hermeskeil

Hermeskeil Wie in jedem Jahr richtete die Fachschaft Sport am vorletzten Schultag das Sport- und Spielfest des Gymnasiums Hermeskeil aus. In diesem Jahr stand es unter dem Motto „GymHerm 4 Ukraine“. In diesem Zusammenhang gab es einen Spendenlauf als Farbenlauf.

Ziel der Schulgemeinschaft war es, die Strecke von Hermeskeil bis zur Grenze der Ukraine zu erlaufen (rund 1500 Kilometer). Tatsächlich wurden an diesem Vormittag sogar 1727 Kilometer erreicht.