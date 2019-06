Radeln für den guten Zweck : Hermeskeiler Schüler fahren mit Fairplay Tour durch die Großregion

Die Schüler vom Team IGS Hermeskeil & Begga freuen sich mit Trainern, Lehrern und Paten auf die 21. Fairplay Radtour in der Großregion. Foto: Ursula Schmieder

Hermeskeil/Kell am See Hermeskeiler Schüler starten erstmals bei der Fairplay Tour der Großregion. Mit 400 Radbegeisterten fahren sie ab dem 22. Juni rund 800 Kilometer für Hilfsprojekte in Afrika. Wer sie unterstützen will, kann Trainingspate werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ursula Schmieder

So mancher Mitschüler wird sie beneiden. Denn für acht Hermeskeiler Schüler beginnen die Sommerferien eine Woche früher. Sie sind vom Unterricht befreit, weil sie bei der 21. Fairplay Tour der Großregion in die Pedale treten werden (siehe Info). Rund 800 Kilometer durch Rheinland-Pfalz, das Saarland, Frankreich, Belgien und Luxemburg müssen die sieben Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil und ein Gymnasiast zwischen dem 22. und 29. Juni bewältigen.

Das bedeutet hartes Training, aber die Jugendlichen aus Kell, Reinsfeld, Gusenburg und Hermeskeil sind mit viel Spaß dabei. Alle sind begeisterte Radfahrer. Elijah Witzack (11) trat schon bei regionalen Rennen an. Noah Ludwig (12) findet es interessant, „so eine lange Tour“ mitzufahren. Alle hoffen, dass sie das schaffen werden. Aber notfalls könnten sie ja umsteigen in den Besenwagen, bleibt Paul Köhler (14) gelassen.

Info So wird man Pate beim Team Hermeskeil 400 Teilnehmer und Betreuer fahren vom 22. bis 29. Juni mit der Fairplay Tour durch die Großregion. Sie brechen in Polch bei Koblenz auf, radeln über den Erbeskopf nach Birkenfeld, über Saarbrücken, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Eifel bis nach Trier. Für die vom „EuroSportPool“ und der Europäischen Akademie des Sports in Trier ausgerichtete Tour kooperieren in der Großregion 40 Schulen. Die von den Teams eingefahrenen Spenden gehen diesmal an eine Schule im ostafrikanischen Burundi, ein Projekt der Welthungerhilfe Rheinland-Pfalz. Herbert Ehlen, Jünkerather Lehrer, organisiert die Tour seit 1999 – bis 2008 als Tour d`Europe und seit 2009 als Fairplay Tour der Großregion – mit dem Trierer Klaus Klaeren. Die acht Teilnehmer aus Hermeskeil bitten Paten um Unterstützung, die ihnen für gefahrene Trainingskilometer Geld spenden. Formulare dafür können über die Internetseite www.postkueche.de/radstation/fairplay-team-2019-hermeskeil heruntergeladen und ausgefüllt an Hagen Wiehle gemailt werden: wiehle@igshk.de. Er ist auch unter Telefon 06503/95047 erreichbar. Paten zahlen für jeden Trainingskilometer wahlweise einen, zwei oder fünf Cent oder pauschal einen Festbetrag.

Bei der Faiplay Tour gehe es außerdem nicht einfach nur ums Radfahren, sagt Johannes Neufing (14). Vielmehr stehe darüber der Antrieb, gemeinsam Spenden für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Paul „Begga“ Becker (14) hofft, nächstes Jahr ein zweites Schulteam am Gymnasium zusammentrommeln zu können. Diesmal habe es nicht geklappt, daher fahre er mit den IGS-Schülern im „Team IGS Hermeskeil & Begga“.

Die Teilnehmer der Fairplay Tour setzen sich für Fairness, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und offene Grenzen ein. Gleichzeitig unterstützen sie Entwicklungsprojekte im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. In Kooperation mit der Welthungerhilfe werden seit 20 Jahren unter anderem Spenden für den Schulbau gesammelt.

Das Hermeskeiler Team verdankt seine Motivation auch radbegeisterten Erwachsenen, darunter mehreren Vätern, die sich von der Hochwälder Radstation in Kell am See und den Teufelskopf-Radrennen des Vereins RC Bike Mandern kennen. Michael Krämer (Radstation) ist dankbar, dass IGS-Schulleiter Christian Schmidt dem Vorhaben zustimmte, wofür Lehrer Hagen Wiehle als Türöffner fungiert habe. Wiehle sagt, er habe dies gern übernommen. Denn viele Jungs aus seiner Klasse seien sehr gute Radfahrer.

Laut Krämer trainieren die Schüler seit Wochen, fuhren zunächst einmal pro Woche 40 bis 50 Kilometern am Stück. Kürzlich hätten sie die 100 Kilometer Tagespensum geknackt, die während der Tour Standard sind. Die Jugendlichen werden dort nicht allein unterwegs sein. Als Begleiter fahren IGS-Lehrer Joachim Altvater und zwei Väter mit: Tobias Witzack, Ex-Südwest-Mountainbike-Meister und Trainer beim RC Bike Mandern, und Triathlet Volker Israel als verantwortlicher Tour-Polizist. Ebenfalls mit im Team ist Elternbeirat Jörg Neufing. 40 Trainingskilometer seien sie am vergangenen Dienstag gefahren, erzählt Witzack: „Den Kids hat das einen richtigen Schub gegeben.“ Zusätzlich motiviert habe sie, dass einige Eltern anschließend spontan für die Sportler gekocht hätten.