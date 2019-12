Waldweihnacht : Hermeskeiler Waldjugend lädt zum Baumschlagen und Feiern ein

Hermeskeil (red) Die Waldjugendgruppe „Sperberhorst“ veranstaltet gemeinsam mit dem Forstrevier Hermeskeil am Sonntag, 15. Dezember, von 10 bis 14 Uhr eine Waldweihnacht in der Hermeskeiler Waldlehrwerkstatt.

Darüber hinaus bietet die Gruppe selbst gebastelte Bienenwachskerzen, Kerzenständer, Futterhölzer, Fledermausquartiere, Insektennisthilfen und Marmelade zum Kauf an. Für das weihnachtliche Ambiente gibt es Bratäpfel und verschiedene Heißgetränke.

Der Pflanzgarten liegt am Stadtrand von Hermeskeil in Richtung Züsch. Hinweisschilder mit der Aufschrift „Erholungsgebiet Pflanzgarten“ weisen den Weg. Am Waldspielplatz stehen Parkplätze zur Verfügung.