Windkraft : Hermeskeiler Windräder drehen sich frühestens 2022

Hermeskeil Die Pläne für drei Anlagen im Süden der Stadt machen laut den Projektentwicklern Fortschritte. Bis zum Bau der Räder könnte es aber noch ein weiter Weg sein.

Um die Pläne für drei Windräder auf Hermeskeiler Gebiet ist es zuletzt still geworden. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats gab es dazu neue Informationen. Dort berichteten zwei Vertreter der Windpark-Entwickler Gaia und EnBW über den aktuellen Stand. Demnach ist frühestens in zwei Jahren mit dem Bau der Anlagen zu rechnen.