Tiere : Das Elend der herrenlosen Katzen

Saarburg/Schömerich/Trier Ob in Trier, Ayl, Schömerich – immer wieder vermehren sich Katzen massenhaft. Oft sind die Tiere krank und sterben früh. Tierschützerin Carola Heiner will dieses Elend beenden. Sie fordert, dass die Kastration freilaufender Katzen zur Pflicht wird. Rückenwind erhält sie von offizieller Seite.

Die Ausmaße des Problems Schömerich ist kein Einzelfall. Der Verein Freunde herrenloser Katzen hat seit 2012 allein in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell (mit Schwerpunkt in der einstigen VG Kell am See) um die 950 Katzen kastriert. In einzelnen Orten sind die Zahlen enorm hoch: in Mandern waren es 255 Tiere, in Zerf 112. Auch dem für Trier und den Kreis Trier-Saarburg zuständigen Veterinäramt werden laut Pressesprecher Thomas Müller immer wieder Fälle von unkontrollierter Vermehrung gemeldet, zuletzt aus Schömerich, Ayl und Trier. Es gebe keine zentrale Meldestelle zur Erfassung von Problemen mit verwilderten Katzenpopulationen. Häufig würden sich Bürger mit der Bitte um Hilfe an Tierschutzvereine wenden. Das Veterinäramt stellt fest: „Trotz der jahrelangen Bemühungen der Tierschutzvereine in verschiedenen Orten kommt es immer wieder zu neuen Fällen, in denen sich Katzen unkontrolliert vermehren, weil Halter ihre Katzen ohne Kastration frei umherlaufen lassen und sich dann für deren Nachwuchs nicht mehr verantwortlich fühlen.“ So würden sich Populationen exponentiell vermehren.