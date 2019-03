Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet zwölf Themenwanderungen an.

Wandern und kulinarische Köstlichkeiten genießen: Vom 27. April bis 12. Mai finden die Wanderwochen der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald statt. Die veranstaltenden Tourist-Informationen (Baumholder, Birkenfeld, EdelSteinLand Idar-Oberstein und Herrstein, Hermeskeil, Morbach, Nohfelden, Nonnweiler, Rhaunen und Thalfang) haben unter dem Motto „Kulinarik“ ein vielfältiges Wanderangebot zusammengestellt. Zwölf unterschiedliche Themenwanderungen stehen auf dem Programm: „Auf den Spuren von Omas Küche“, oder zusammen mit der Kräuterhexe geht es auf Entdeckungstour über abwechslungsreiche Pfade mit kulinarischen Erlebnissen. Wildkräuter der Kelten, Römer und Ritter werden entdeckt, aber auch Dolce Vita im Hochwald bei einer Probierwanderung durch die italienische Küche gelebt.

Die Tourist-Information Hermeskeil bietet im Rahmen der Wanderwoche zwei Wanderungen an.

Am Dienstag, 30. April wird eine „Hexenwanderung“ ab dem Burg- und Hexenmuseum in Grimburg angeboten. Und am Samstag, 11. Mai bietet die Tourist-Info in Kooperation mit ENP Erlebnis Nationalpark GmbH die Wanderung „Sekt oder Selters“ – Auf Bizzel-Tour im Nationalpark an. Anmeldungen unter der Telefonnummer 06503/809-500. Unter anderem findet an der Nahequelle eine Familienwanderung statt. Der familienfreundliche Premiumweg Nahequelle-Pfad wurde erst 2018 mit dem McTREK-Innovationspreis ausgezeichnet.

Eröffnet werden die Wanderwochen am Samstag, 27. April, mit der traditionellen Frühlingswanderung in Horath. Gestärkt durch ein „Hunsrücker Bauernfrühstück“ genießen die Teilnehmer elf traumhafte Kilometer auf einem abwechslungsreichen, naturnahen und wildromantischen Wanderweg. Weitere gastronomische Angebote sowie ein Rahmenprogramm locken im Anschluss an die Wanderung.

Informationen zu den verschiedenen Touren sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es in allen teilnehmenden Tourist-Informationen oder unter www.nationalparkregion-hunsrueckhochwald. de/wanderwochen.html.