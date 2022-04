Heimat und Genuss : Nachhaltig, ökologisch, ohne Gentechnik: So wird in der Region Trier erstklassiges Schweinefleisch produziert

Morbach Der Schweinemastbetrieb Flesch aus Morbach setzt viel daran, dass es seinen Tieren gutgeht – und das schmeckt man. Davon zumindest sind vier Metzgereien in der Region überzeugt, darunter auch die Morbacher Metzgerei Kneppel.

Von Dirk Tenbrock

Ein Handwerksbetrieb ohne Nachwuchssorgen und dazu noch mit nachhaltigem, ökologischem Konzept. Das ist heutzutage – bedauerlicherweise – sehr selten geworden. In der 3300-Einwohner-Gemeinde Morbach im Hunsrück, in Piesport, Wadern und Kempfeld (siehe Info-Box) gibt es das aber noch. Hier haben sich vier Metzger mit dem Schweinemastbetrieb Flesch aus Morbach zusammengetan und produzieren gentechnikfreies Schweinefleisch. Die Regionalinitiative „Ebbes von Hei!“, zu der sich regionale, landwirtschaftliche Erzeuger, Dienstleister, Wirte und Winzer zusammengeschlossen haben, unterstützt die Betriebe bei der Vermarktung ihrer Spezialitäten.

Traditionelle Metzgerei

Info Die vier Metzgereien und der Mastbetrieb Das gentechnikfreie Schweinefleisch gibt es bei folgenden Betrieben: Metzgerei Kneppel Unterer Markt 3, 54497 Morbach info@metzgerei-kneppel.de www.metzgerei-kneppel.de Telefon: 06533 / 32 22 Metzgerei & Imbiss Bösen Bahnhofstraße 16a, 54498 Piesport info@metzgerei-boesen.de www.metzgerei-boesen.de Telefon: 06 507 / 23 40 Fleischerei Stroh Büschfeld, Eisenbahnstr. 1, 66687 Wadern, info@fleischerei-stroh.de www.fleischrei-stroh.de Telefon 068734-901 Metzgerei Karl-Heinz Leyser Hauptstr. 37, 55758 Kempfeld, info@metzgerei-leyser.de www.metzgerei-leyser.de Telefon 06786-1318 Erzeuger: Heidehof Flesch, Morbach www.heidehof-flesch.de

Hinter der unscheinbaren Fassade am Unteren Markt in Morbach liegt, neben und hinter dem schmucken und piekfeinen Ladengeschäft der seit 1891 bestehenden Metzgerei Kneppel, noch ein großer Produktionsbetrieb. Hier wird selbst geschlachtet, zerteilt, ausgelöst, verwurstet, gekocht und was sonst noch alles in einer vollwertigen Fleischerei mit Partyservice und Mittagstisch so ansteht. Auch hier ist alles penibel sauber und hygienisch. „Das ist die Grundvoraussetzung“, sagt Metzgermeister und Inhaber, Klaus Gauer-Kneppel, der mit seiner Frau, der Chefin Petra Kneppel, den Betrieb in vierter Generation führt.

Die Zukunft in Frauenhänden

Die fünfte Generation steht schon in den Startlöchern; Tochter Anna Nisius-Kneppel und Lena Edinger sind als junge Metzgermeisterinnen schon im Führungsteam eingebunden. Zunächst aber – und vor allem – ist das: Management durch Mitmachen, und das heißt eben explizit auch schlachten. Und damit haben die beiden zierlichen jungen Damen überhaupt kein Problem oder gar Hemmungen, sondern eine gesunde Einstellung: „Es ist eben so, dass den Leuten eines ganz klar sein muss: Wenn man Fleisch essen will, dann müssen dafür Tiere sterben. Was wir tun können, ist, den Tieren das Leben so angenehm wie möglich zu machen und die Schlachtung schnell und stressfrei zu gestalten.“ Und das passiert auch genauso so, wie sich der TV vor Ort überzeugen konnte.

Vorbildliche Schweinemast

Die Tiere stammen alle von Mastbetrieben aus der unmittelbaren Nähe, kurze Transportwege mindern das Stresslevel. Metzgermeister Georg Bösen aus Piesport, der ebenfalls nach diesen Maximen arbeitet und beim Ortstermin des TV anwesend ist, sagt: „Wenn die Tiere angekommen sind, lassen wir sie erst mal in Ruhe und gehen eine halbe Stunde frühstücken, dann sind die und wir ganz entspannt.“

Und ein ruhiges, ausgeglichenes Leben haben die rund 900 Schweine vom Mastbetrieb Bernd und Frank Flesch im Morbacher Höhenortsbezirk Merscheid sowieso. Sie werden ausschließlich mit selbst angebauten, nicht gentechnisch veränderten Getreidesorten gefüttert und leben in Kleingruppen in Außenklimaställen, damit sie ganzjährig Frischluft atmen können. Alle Tiere werden auf Stroh gehalten, haben viel Platz für Bewegung, aber auch Ruhebereiche, die im Winter beheizt werden. Im Sommer sorgt eine Luftbefeuchtung für Abkühlung. Die Ställe sind an den Seiten offen, die Tiere sollen schon Wind und Wetter ausgesetzt sein, um sie abzuhärten. Beschäftigungsmaterial wie Knabberhölzer, Heu und Scheuerbalken dienen dem Komfort und sorgen für ausgeglichene Tiere. Sogar eine eigene Ecke, wo sie ihr Geschäft verrichten, gibt es. Dort gehen sie wie selbstverständlich hin, Schweine sind saubere und intelligente Tiere. Wenn man den Millionen-Euro teuren Hightech-Stall betritt, erinnert so gar nichts an das Klischee des Schweinestalls. Es riecht angenehm nach Heu und Tier, sonst nichts, schon gar kein Gestank.

Tierwohl im Verbraucherinteresse

Apropos, und bei den gestiegenen Ansprüchen der Verbraucher und Erzeuger eigentlich schon selbstverständlich: Antibiotika bekommen Fleschs Schweine schon seit vielen Jahren nicht mehr, so werden beim Schweinefleisch-Genießer Resistenzen vermieden.