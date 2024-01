Kein Leid für Tiere In Bescheid setzt man auf besondere Rinder und außergewöhnliche Schlachtung

Sarah und Christian Grommes halten im Nebenerwerb rund 60 Stück Vieh. Jedes Jahr im Frühling kommen 15 Kälber, dazu gibt es 19 Bullen und 19 Kühe. Das Schlachthaus und der Verkaufsraum der Familie Grommes befindet sich unweit ihres Hauses in Bescheid. Dort stehen auch die Traktoren und landwirtschaftlichen Geräte. Die Familie von Christian Grommes hatte immer schon kleine Wiesen mit ein paar Tieren. Seine Frau Sarah ist in der Landwirtschaft aufgewachsen. Vor etwa 15 Jahren ergab sich die Situation, dass Sarah frisches Fleisch zum Kochen wollte. Und so kam Christian kurzerhand mit zwei Rindern nach Hause: „Hier hast du frisches Fleisch.“ Und das war der Anfang des heutigen „Highland Cattle Hochwald“.