Kommunen : Hilfe für Betroffene ist Thema im Saarburger Beirat für Migration und Integration

Saarburg Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Saarburg tagt am Montag, 6. Juli, um 15 Uhr im Haus der Vereine in Saarburg. Gesprochen wird dort unter anderem über Initiativen und Konzepte zur Verbesserung der Situation betroffener Menschen in der Stadt Saarburg und den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz.