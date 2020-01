Typisierungsaktion : Hilfe für Rudolf: Mehr als 1960 Euro Spenden und 60 potenzielle Lebensretter

Ayl Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger und die Mitglieder des Ayler Gemeinderats haben während der Hilfsaktion für Rudolf und andere Blutkrebspatienten viele Hände geschüttelt: Jedem wurde persönlich gedankt, der ins Bürgerhaus kam, um den Aufruf mit der Registrierung als Stammzellspender oder mit einer Geldspende zu unterstützen.

Büdinger freut sich über die Resonanz der Menschen aus Ayl und der Umgebung: „Danke an die Mitglieder des Gemeinderats und der Frauengemeinschaft Ayl, die bei Abbau, Aufbau und Diensten mitangepackt oder Kuchen gespendet haben. Viele Menschen aus der Umgebung haben ein Zeichen gegen Leukämie gesetzt – mit der Registrierung, einer Geldspende oder einfach nur, um Solidarität zu zeigen. Es freut mich, dass bereits so viele junge Menschen von hier als Spender typisiert sind.“ Ein Beispiel dafür ist Dominik Thömmes, der sich während dem Jugendfeuerwehr-Zeltlager in Thomm bei der Birkenfelder Stammzellspender-Datei registriert hat. In Ayl hat er mit einer Geldspende die Hilfe für Leukämie- und Tumorpatienten unterstützt. „Ich bin bei der Feuerwehr Ayl aktiv und finde es einfach wichtig, zu helfen.“ Der 30-jährige Sascha Janitzki aus Tawern hat die Gelegenheit in Ayl genutzt: „Eigentlich wollte ich mich schon längst als Stammzellspender registrieren lassen. Ich habe in der Zeitung über den Termin gelesen. Da ich ganz in der Nähe wohne, war es kein großer Aufwand, hierher zu fahren und eine Speichelprobe abzugeben.“