Ausbildung zum Optiker Endlich wieder richtig sehen: Verein aus Serrig schickt Tausende Brillen nach Uganda

Ingbert Sawen erzählt: „Wenn wir an unseren Einsatzorten auftauchen, kommen die Leute direkt auf uns zu und rufen ‚apwoyo, apwoyo‘, ja manche fallen sogar vor uns auf die Knie“. Genau so hat der Vorsitzende aus Serrig seinen Hilfsverein für Menschen in Uganda genannt – denn apwoyo heißt danke. Die Menschen, denen geholfen wird, sind unglaublich dankbar.