Hilfe in der Corona-Krise : Spendenprojekt für Familien knackt 10 000-Euro-Marke

Mission erfolgreich: Der Verein Yes Angels hat über die Spendenplattform "Viele schaffen mehr" insgesamt 10000 Euro gesammelt. Das Geld ist für Familien aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil gedacht, die wegen der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber/Screenshot

Hermeskeil Sie haben ihr Ziel erreicht: Der Verein Yes Angels hat über eine Spendenplattform im Internet mehr als 10 000 Euro gesammelt. Das Geld soll demnächst Familien aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil zugutekommen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind.

Die 10 000 Euro-Marke ist geschafft: Das Spendenprojekt des Vereins Yes Angels für unter der Corona-Krise leidende Familien aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil hat das vorab gesteckte Ziel erreicht. Insgesamt 10 015 Euro sind bis Mittwoch auf dem Spendenkonto der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ eingegangen.

Der Verein hatte die Hilfsaktion am 3. April gestartet, um Familien, Kinder und Jugendliche, die besonders schwer unter Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden, finanziell zu unterstützen. Dazu wurden die Bürger aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil gebeten, über die Internetplattform der Volksbank Trier zu spenden. Die Volksbank hat Einzelbeträge ab fünf Euro jeweils um zehn Euro aufgestockt. Gemäß den Regeln des Crowdfunding musste der Verein einen Zeitraum festlegen, in dem er die geplanten 10 000 Euro sammeln wollte. Dieser läuft am Donnerstag, 25. Juni, um Mitternacht ab. Spenden sind bis dahin weiterhin möglich. Hätte der Verein die 10 000-Euro-Marke nicht erreicht, wären die bereits gespendeten Beträge an die Unterstützer zurücküberwiesen worden.