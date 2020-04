Crowdfunding in Corona-Zeiten : Hilfe in der Krise: Hermeskeiler Verein startet Online-Spendenaktion für Familien

In Not geratene Familien in der Corona-Krise unterstützen: Das will der Hermeskeiler Verein Yes Angels mit Hilfe einer Crowdfunding-Aktion auf dem Portal der Volksbank Trier. 10 000 Euro sollen Unterstützer bis Ende Juni spenden. Damit die Aktion starten kann, müssen aber mindestens 100 Fans die Idee per Mausklick befürworten. Foto: Christoph König/Volksbank Trier

Hermeskeil Der Verein Yes Angels will Kinder und Eltern finanziell unterstützen, die von den Folgen der Corona-Pandemie besonders hart getroffen sind. Dazu bitten er über eine Crowdfunding-Plattform um Spenden – insgesamt 10 000 Euro. Noch fehlen Unterstützer der Idee, damit es richtig losgehen kann.

Viele Geschäfte sind für unbestimmte Zeit geschlossen, Schulen und Kitas ebenfalls. Eltern müssen ihre Kinder deshalb zu Hause betreuen. Parallel bangen manche womöglich als Kleinunternehmer oder Selbstständige um ihre Existenz, weil ihnen derzeit Einnahmen wegbrechen. Oder sie sind als Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Familien treffen die Folgen der Corona-Krise somit derzeit an vielen Fronten. Ihnen will der Verein Yes Angels aus Hermeskeil deshalb mit Spenden finanziell ein wenig Beistand leisten.

„Kinder- und Jugendarbeit zu fördern, ist ohnehin ein Schwerpunkt unseres Vereins. In dieser schwierigen Zeit möchten wir den Familien gern etwas unter die Arme greifen“, sagt Christoph König, Vorsitzender der Yes Angels. Helfen will der Verein über eine Plattform im Internet, auf der Unterstützer der Idee freiwillig für das Projekt spenden können. Crowdfunding wird dieses Modell genannt. Die Volksbank Trier bietet dazu seit einiger Zeit unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ eine entsprechende Internetseite an (https://volksbank-trier.viele-schaffen-mehr.de).

Info Spenden für Uniformen, Orgeln und Karnevalswagen Viele Vereine im Raum Konz, Saarburg und Hochwald nutzen die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“, die von der Volksbank Trier bereitgestellt und finanziell unterstützt wird. Derzeit laufen dort einige aktuelle Projekte. So sucht etwa der Karneval Club Roscheid Unterstützer, um 3000 Euro für den Bau eines Karneval-Umzugswagens zusammen zu bekommen. 1075 Euro (Stand 2. April) wurden bereits gespendet. Der Förderverein der Kirchenmusik in der Pfarrei St. Franziskus bittet um 3000 Euro, um das Klangspektrum der Gusenburger Kirchenorgel zu erweitern. Die Liedertafel Irsch möchte für ebenfalls 3000 Euro neue Polo-Shirts für alle 115 Chormitglieder anschaffen. Auch die Karnevalisten aus Gusenburg, die Jugendfeuer Pluwig-Gusterath und der Schäferhundeverein aus Hermeskeil setzen auf Spenden-Unterstützung.

Das Prinzip dabei ist einfach: Ein Verein meldet sein Projekt an und die Summe, die er sammeln möchte. Im Fall der Yes Angels sind es insgesamt 10 000 Euro. Dann muss der Verein oder die Gruppe zunächst um „Fans“ werben, die die Idee befürworten und auf den Button „Fan werden“ klicken. Die Hermeskeiler benötigen 100 Fans, um in die eigentlich wichtige Phase, die Finanzierungsphase, starten zu können. Ab diesem Zeitpunkt können die Unterstützer des Projekts spenden – die Höhe der Beträge ist dabei egal. Gezahlt werden kann direkt online, per Kreditkarte oder Lastschrift. Neben dem Hermeskeiler Projekt wird derzeit für viele andere Aktionen im Raum Konz, Saarburg und Hochwald um Spenden gebeten (siehe Infobox).

„Wir hoffen auf viele Unterstützer für unser Anliegen“, sagt Christoph König. Noch fehlten einige wenige Fans, damit es mit dem Geldsammeln losgehen könne. Auf die Frage, wem genau die Spenden zugute kommen sollen, sagt König: „Es gibt jetzt Jugendliche, denen der Nebenjob weggebrochen ist. Manche Väter und Mütter sind durch die Krise vielleicht arbeitslos geworden oder bekommen weniger Gehalt. Und in manchen Familien wird es auch Angehörige geben, die krank oder vielleicht sogar an dem Virus gestorben sind.“ Auf solche Fälle wolle man sich bei der Verteilung des Geldes konzentrieren. Dazu werde der Verein ein Gremium beispielsweise mit den Fördervereinen der Grundschulen, mit Ortsbürgermeistern und Hilfsnetzwerken wie der Facebook-Gruppe „Hermeskeils helfende Hände“ bilden. „Die wissen genau, wer die Hilfe am nötigsten braucht.“ Möglich sei die Verteilung in Form von Bargeld, es werde aber auch noch an anderen Ideen gearbeitet.

Die Menschen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil bittet König, die Aktion tatkräftig zu unterstützen. „Es kommt auf jeden an. Jeder Beitrag ist willkommen und wichtig, auch wenn es nur fünf Euro sind.“ Denn komme bis zum 25. Juni 2020 die Summe von 10 000 Euro nicht zusammen, sei das Projekt gescheitert. Die bis dahin gespendeten Beträgen müssten wieder zurückgezahlt werden.