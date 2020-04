Unterstützung in der Corona-Krise : Interaktive Onlinekarte bietet Betrieben in und um Hermeskeil eine zusätzliche Plattform

Interaktive Onlinekarte bietet Betrieben in und um Hermeskeil eine zusätzliche Plattform

Unterstützung in der Corona-Krise

Der interaktive Stadtplan für Hermeskeil und Umgebung soll ein zentrales Element des künftigen Onlineauftritts der Stadt Hermeskeil sein. Die Karte enthält unter anderem kurze Einträge mit Informationen zu den lokalen Betrieben - was während der aktuellen Corona-Krise besonderes hilfreich sein könnte. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Unterstützung in der Corona-Krise: Unternehmen aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil können ihr Firmenprofil, Kontaktdaten und aktuelle Angebote wie Lieferdienste auf einer Online-Karte eintragen.

Viele Einzelhändler treffen die derzeitigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hart, weil sie ihre Geschäfte geschlossen halten müssen. Die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil und der Hochwald Gewerbeverband möchten ihre lokalen Betriebe in dieser Ausnahmesituation unterstützen. Dazu wollen sie deren Angebote im Netz bündeln und besser sichtbar machen.

Die Wirtschaftsförderung der VG und die Touristinformation rufen die Geschäftsleute auf, ihre Leistungen in eine interaktive Karte im Internet einzutragen. „Es geht darum, dass die Betriebe überhaupt gefunden werden, dass wir die Informationen schnell an die Bürger herantragen“, sagt Stefanie Schömer von der VG-Wirtschaftsförderung. Manches kleinere Unternehmen habe gar keine eigene Internetseite und könne den Kunden derzeit nirgends mitteilen, dass es nach wie vor bestimmte Dienstleistungen anbiete.

Während der Corona-Krise könnten die Unternehmen diese Einträge zusätzlich nutzen, um über eventuelle Liefer-, Abhol- und Beratungsdienste zu informieren, sagt Stefanie Schömer. Der Eintrag in die Karte, die die gesamte VG Hermeskeil abbilde, sei kostenlos. Die Betriebe müssten nur auf www.stadtplan.stadt-hermeskeil.de ein kurzes Formular ausfüllen. Rückfragen sind möglich per E-Mail an s.schoemer@hermeskeil.de.