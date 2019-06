Lebenshilfe : Hilfe in schwierigen Lebenslagen

Hermeskeil Bei der Lebensberatungsstelle Hermeskeil haben im vergangenen Jahr 969 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Hilfe gesucht. Daneben nutzen weitere 1091 Menschen Sprechstunden und Weiterbildungen.

Bei Kindern und Jugendlichen war die emotionale Belastung wegen der Trennung der Eltern der häufigste Grund. An zweiter und dritter Stelle wurden Partnerschaftskonflikte und Ängste genannt. 28,7 Prozent der ratsuchenden Kinder leben nicht mehr in ihren ursprünglichen Familien.

Neben der persönlichen Beratung haben 35 Menschen die Gelegenheit genutzt, sich online beraten zu lassen. 47 Angebote für Eltern wie Gesprächskreise und Elternabende wurden von 296 Personen in Anspruch genommen. In 89 Fällen wurden Mitarbeiter von Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit unterstützt.

Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 334 500 Euro übernahm das Bistum Trier als Träger knapp 174 600 Euro. Dazu kamen Zuschüssen vom Landkreis Trier-Saarburg in der Höhe von rund 74 800 Euro; das Land Rheinland-Pfalz beteiligte sich mit 63 000 Euro; die Verbandsgemeinden Hermeskeil, Kell am See und Ruwer steuerten zusammen 22 100 Euro bei.