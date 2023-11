Längerfristige Bauarbeiten geplant Was beim Ausbau der Hilscheider Ortsdurchfahrt geplant ist

Die Ortsdurchfahrt in Hilscheid ist in einem traurigen Zustand. Über den gesamten Verlauf vom Ortseingang aus Richtung Bäsch bis hin zum Gemeindehaus ist der Asphalt übersät mit Flicken und Schlaglöchern, in denen sich das Regenwasser der vergangenen Tage sammelt. Doch damit soll bald Schluss sein. Denn die Ortsdurchfahrt, eine Kreisstraße mit der Nummer 114, soll auf einer Länge von 533 Metern ausgebaut werden. Marc Kuhn und Mario Maxmini vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier haben die Pläne im Hilscheider Gemeindehaus jetzt bei einer Einwohnerversammlung vorgestellt.