Freizeit : Freizeitguide gibt neue Tipps

Damflos Der jährlich von der Werbeagentur Domino in Damflos herausgegebene Freizeitguide „Hin & Weg“ startet auch 2020 in eine neue Saison – vollgepackt mit Tipps und Anregungen für eine erlebnis- und abwechslungsreiche Zeit in unserer Region.

Der Freizeitguide „Hin & Weg“ ist an vielen Ausgabestellen erhältlich, so zum Beispiel in den Tourist-Informationen Hermeskeil, Kell am See oder Thalfang, der Buchhandlung Lorenzen in Hermeskeil, beim Verein Hermeskeil- Naturpark Saar-Hunsrück, am Thalfang- Hunsrückhaus am Erbeskopf und vielen mehr.