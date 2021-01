Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalpsychologie : Warum Menschen Sachen beschädigen

Foto: Fritz-Peter Linden

Büchenbeuren Zerstochene Reifen, zerkratzte Autos, brennende Mülleimer: Immer wieder kommt es zu Sachbeschädigungen. Doch was treibt die Täter an? Christine Telser, Psychologie-Dozentin an der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn, erklärt mögliche Motive.