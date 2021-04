Industrie-Denkmal : Schwertransport bringt historische Walze zum Mitfahrerparkplatz in Konz

Ohne großes Aufsehen hat eine Spezialfirma die historische Zettelmeyer-Walze am Dienstag zu ihrem neuen Standort auf dem Mitfahrer-Parkplatz am Möbel-Martin-Kreisel gebracht. Foto: Sascha Berweiler

Konz Die Konzer Walze ist wieder da: Eine Spezialfirma hat sie nach mehreren Jahren endlich an den für sie vorgesehenen Platz gestellt.

Ohne große Ankündigung hat eine Spezialfirma aus Trier die historische Zettelmeyer-Walze der Stadt Konz an ihren neuen Standort gebracht. TV-Leser Sascha Berweiler hat die Verladeaktion zufällig beobachtet und sein Bild der Redaktion zur Verfügung gestellt. Das Industriedenkmal, das ehemals seine Heimat in der Bahnhofstraße hatte, steht jedenfalls nun neben dem Mitfahrerparkplatz am Möbel-Martin-Kreisel.

Eigentlich sollte die 85 Jahre alte Walze schon im Mai 2020 dorthin gebracht werden (der TV berichtete). Daraus wurde jedoch nichts. Die Baumaschine ist ein Symbol für die größte Firma in der Saar-Mosel-Stadt. Und die Geschichte der Zettelmeyer Baumaschinen GmbH ist eng mit Konz verbunden. Tausende Konzer haben dort gearbeitet. Noch heute ist das schwedische Unternehmen Volvo, das Zettelmeyer in den 1990er Jahren zu 100 Prozent übernommen hat, der größte Arbeitgeber in der Stadt.

Die Firma Volvo hat auch maßgeblich dafür gesorgt, dass die 15 Tonnen schwere Walze nicht verloren gegangen ist. Von etwa 1950 bis 2015 stand das Industriedenkmal in der Bahnhofstraße. Als diese saniert wurde musste die Walze weg. Sie wurde bei Volvo zum Lehrobjekt für Azubis. Eine Karosseriebau-Firma aus Konz unterstützte die werdenden Industriemechaniker bei der Restaurierung.

