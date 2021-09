Gastronomie : Neues Restaurant: Das bietet der Historische Bahnhof Konz in wenigen Tagen seinen Gästen an

Foto: TV/Christian Kremer 12 Bilder So sieht der frisch sanierte historische Bahnhof in Konz aus

Konz Der Trierer Gastronom Atilla Gülgen eröffnet am 14. September den Historischen Bahnhof Konz. Dem TV erklärt er, wie es zur Verzögerung kam und was er anbieten will. Die Konzer freuen sich auf das neue Angebot.