Kalender : Historischer Konzer Kalender für 2021 ist erhältlich

Die Kalender-Manufaktur widmet ihren historischen Kalender für das Jahr 2021 Gasthäusern in Konz. Foto: Kalender Manufaktur

Konz Die Kalender-Manufaktur veröffentlicht für das Jahr 2020 zum vierten Mal in Folge einen historischen Kalender mit Bildern aus der Stadt Konz. Auf zwölf Monatsblättern geht es in die Vergangenheit der Saar-Mosel-Stadt.

Thematisch geht es um die zahlreichen Cafés, Kneipen und Gasthäuser, die es früher in der Saar-Mosel-Stadt gab. So zeigt das Januar-Blatt zum Beispiel das Forsthaus Kobenbach aus den Jahren 1911 und 1937. Viele der abgebildeten Gebäude gibt es heute nicht mehr.

Die Kalender-Manufaktur ist auf historisches Bildmaterial spezialisiert und arbeitet mit Heimatvereinen, Heimatpflegern und Archiven zusammen. Der Konzer Kalender ist in Zusammenarbeit mit Udo Lambert aus Karthaus entstanden. Er wird in der Buchhandlung Kolibri in Konz verkauft.