Geschichte im Bild Ein Foto aus dem Konzer Tälchen: Als eine Blasmusikkapelle vor gräflichem Publikum auftrat

Wenn in früheren Zeiten der Fotograf in die Städte und Dörfer kam, dann war das immer ein besonderes Ereignis. Nahezu alles, was Beine hatte, postierte sich dann im besten Sonntagsstaat, um abgelichtet zu werden. Ein solches Foto hat Albert Schmitt aus Konz-Oberemmel. Darauf zu sehen sei das Bergfest des Weinguts Reichsgraf von Kesselstatt in Oberemmel im Jahr 1911. Mit gräflicher Familie und der Musikgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, die heute Winzerkapelle Oberemmel 1911 heißt, sagt er im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund.