Konzert : Hits von Queen nah am Original

bild we rock queen 0407 Foto: Heiko Kapeller

Saarburg (red) Die außergewöhnliche Konzertproduktion „We Rock Queen“ gibt am Samstag, 4. Juli, 20 Uhr, in der Kaserne in Saarburg ein Open-Air-Konzert. Die Combo interpretiert die Musik der britischen Rocklegende Queen mit großer Spielfreude.



