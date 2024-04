Trinken, Kleidung, Medikamente Macht Hitze krank? Gemeindeschwesterplus entwickelt Schutzprogramm

Konz · Tückisch: Hitzeperioden werden in ihren Auswirkungen auf den menschlichen Organismus – speziell bei Senioren – häufig unterschätzt. Im Jahr 2023 starben in Deutschland mehr als 3100 Menschen an den Folgen von Hitze. In der VG Konz soll das nicht passieren. Die Gemeindeschwesterplus hat eine Idee entwickelt und sucht jetzt ehrenamtliche „Hitzepaten“.

26.04.2024 , 07:10 Uhr

Die Konzer Gemeindeschwesterplus Angela Veneziano sorgt sich um die älteren Mitbürger. Bei großer Hitze trinken sie oft zu wenig oder sind nicht passend angezogen. Schlimmstenfalls kann das zum Tod führen. Das soll mit dem Einsatz von Hitzepaten verhindert werden. Foto: Jürgen Boie

Von Jürgen Boie