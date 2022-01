Blaulicht : Hochwald: Einbruch in Schreibwarengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Hermeskeil Unbekannte brachen in die Lagerräume eines Geschäfts in Hermeskeil ein. Ungewöhnlich ist ihre Beute.

In der Nacht vom Sonntag auf Montag ist es in der Alten Poststraße in Hermeskeil zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brach eine unbekannte Anzahl von Tätern zwischen 13.15 Uhr und 8.20 Uhr in die Lagerräumlichkeiten des Schreibwarengeschäftes Theis ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam das Rolltor des Lieferanteneingangs und entwendeten anschließend eine größere Anzahl an verschiedensten Spielwaren.