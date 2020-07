Freizeit : Wanderung auf der Hochwald-Acht

Kell am See Das Hochwald-Ferienland bietet mit seinen Kooperationspartnern geführte Wanderungen auf den Traumschleifen an. Am Samstag, 11. Juli, findet eine Wanderung auf der 19 Kilometer langen Traumschleife Hochwald-Acht statt.

Waldpassagen, aussichtsreiche Höhenrücken, ein Dorfpark mit Weiher, der Stausee in Kell am See, die Ruwerquelle und das Wassertretbecken sind reizvolle Höhepunkte am Weg. Wanderführer ist Raimund Metzen. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Rezeption des Landal Hochwald Ferienparks. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Die Strecke ist nicht kinderwagengeeignet. Hunde dürfen mitgebracht werden.