Auch am Dienstag Kräftiger Schneefall: So sah es auf den Straßen im Raum Hochwald und Hunsrück aus

Am Montag sind im Hochwald und Hunsrück bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zusammengekommen. Am späten Abend ging der Schnee in Dauerregen über. Es wurde einiges weggespült und die Schneedecke ist geschrumpft. Am Dienstag ist der Regen dann allerdings oberhalb von 500 Metern erneut in Schnee übergegangen. Bei sinkender Temperatur blieb dieser auf den Hochlagen auch liegen.