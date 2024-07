Parkinsonpatientin im Hochwald Krank durch Schadstoffe im eigenen Haus – Besitzerin: noch mehr Betroffene in der Region

Hentern · Eine Frau in Hentern (Kreis Trier-Saarburg) findet immer mehr Belege dafür, dass ihre Parkinsonkrankheit auf Schadstoffe in ihrem jahrzehntealten Fertighaus zurückzuführen ist. Sie will das Haus abreißen. Und in der Region ist sie offenbar nicht die einzige mit einem solchen Problem.

14.07.2024 , 14:58 Uhr

Carola Heiner-Braun lebt weiter auf ihrem Grundstück, allerdings im Wohnwagen statt im verseuchten Haus. Foto: TV/Dietmar Braun