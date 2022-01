Tiere : „Erhebliche Leiden“: Veterinäramt beschlagnahmt 19 Hunde im Raum Hermeskeil

Das Bild zeigt Hunde im Tierheim in Trier-Zewen. Foto: Thorben Behring

Hermeskeil/Trier Das Trier-Saarburger Veterinäramt hat mehrere Doggen und einen Dobermann aus einem Haus im Hochwald geholt - nicht nur weil die Räume, in denen die Tiere untergebracht waren, offenbar sehr verdreckt waren.

18 Doggen und ein Dobermann sind laut dem Trier-Saarburger Veterinäramt wegen unzulänglicher Haltungsverhältnisse im Trierer Tierheim untergebracht worden. Das Veterinäramt der Trier-Saarburger Kreisverwaltung kannte den Hundehalter schon vor der Inobhutnahme der Hunde wegen „einer Beschwerde über die Pferdehaltung im Außenbereich“, erklärt Kreissprecher Thomas Müller auf TV-Anfrage. „Die Pferde wurden kurze Zeit später freiwillig wieder abgegeben.“

Auf die Hunde ist das Veterinäramt nicht im Rahmen von Kontrollen, sondern per Zufall aufmerksam geworden: Die Polizei habe das Haus aufgrund anderer Ermittlungen aufgesucht, in deren Rahmen es laut Medienberichten zwei Festnahmen gab, und das Veterinäramt über die Zustände in dem Haus im Hochwald informiert.

Die Hunde wurden laut Müller im Haus in mehreren Räumen und in eingezäunten Ausläufen auf dem Grundstück ums Haus gehalten. Die Halter hätten bereits mehrere Vierbeiner beim Einzug Ende 2018 in das Haus mitgebracht. Dem Veterinäramt seien immer nur sieben Tiere gezeigt worden. „Unangekündigte Kontrollen waren kaum möglich“, sagt Müller. „Es gab keine Anhaltspunkte, die auf einen höheren Tierbestand hingedeutet hätten.“ Der Hundebestand sei vermutlich durch eigene Nachzucht größer geworden.

Die Räume im Haus, in denen die Hunde untergebracht waren, waren laut Veterinäramt in einem erheblich verschmutzten Zustand. Die Hunde hätten sie mit Urin und Kot verunreinigt. Daraus schließt die Behörde, dass den Tieren „ungenügend Auslauf im Freien gewährt wurde“. Der mit den Verunreinigungen verbundene penetrante Fäkal- und Ammoniakgeruchs bedeute für die Hunde aufgrund ihres stark ausgeprägten Geruchssinns „erhebliche Leiden“. Müller sagt: „Inwieweit die Haltung zu Verhaltensstörungen bei den Hunden geführt hat, wird sich erst in den nächsten Wochen im Tierheim zeigen.“