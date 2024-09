Weil die Mitglieder schwanden Harmonie im Hochwald: So wappnen sich drei Musikvereine für die Zukunft

Jeden Montagabend kommen die Mitglieder des Gemeinschaftsorchesters (GO) „Hochwaldharmonie“ im Millenhaus in Kell am See zusammen. Dort proben sie für ihre Konzerte. Dass die knapp 50 Menschen ihrer Leidenschaft für die Musik weiterhin nachgehen können, ist nicht selbstverständlich. Das haben sie der Entscheidung dreier benachbarter Musikvereine (MV) zu verdanken: dem MV Concordia Kell am See, dem MV „Cäcilia“ Schillingen und dem Musikzug Teufelskopf Waldweiler. Im vergangenen Jahr beschlossen die Verantwortlichen, sich zu einem Gemeinschaftsorchester zusammenzuschließen. Die Vereine aus Schillingen und Waldweiler haben schon vor der Corona-Pandemie gemeinsam Musik gemacht. Im April 2023 schloss sich der Musikverein aus Kell an.