Dramatische Szenen bei Evakuierung Hochwasser in Wiltingen: Mann will Haus nicht verlassen und wird sediert

Schon am Pfingstsamstag, als das Hochwasser an der Saar längst noch nicht vorbei war, machte die Geschichte in Wiltingen die Runde. In der Straße am Schlossberg, links der Wiltinger Brücke, hätten sich dramatische Szenen abgespielt, als das Hochwasser kam. Ein Mann sei bei der Evakuierung der dortigen Häuser betäubt worden. Er sei gegen seinen Willen vor den Fluten gerettet worden, hieß es im Dorf.