Hochwasserschutz : Hochwasserschutz für Unternehmen

Saarburg Gewerbe- und Industriebetriebe sind für Mittwoch, 15. Mai, 18.30 Uhr, zum Workshop mit Mitarbeitern des Pölicher Planungsbüros Hömm zum Erstellen eines Hochwasserschutzkonzepts für die ehemalige Verbandsgemeinde Saarburg ins Haus der Vereine, Am City-Parkplatz, in Saarburg eingeladen.

Die Betriebe können an diesem Abend ihre Erfahrungen und Kenntnisse zum Thema Überschwemmung in Folge von Starkregen und Hochwasser einbringen.

Die Ergebnisse dieses und der vorangegangenen Workshops werden zusammen mit den Ergebnissen von Ortsbegehungen und Gesprächen mit Fachbehörden, Vertretern der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindeverwaltung in das zu erarbeitende Hochwasserschutzkonzept der ehemaligen Verbandsgemeinde Saarburg einfließen.

vgsaarburg.hochwasserschutz-konzept.de. Auskünfte erteilt das Planungsbüro Hömme unter Telefon 06507/998830. Das Büro bittet, wenn möglich um Anmeldung, per Telefon oder per Mail an info@vgsaarburg.hochwasserschutz-konzept.de