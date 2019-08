Umwelt : Hochwasserschutz in der VG Konz: Ergebnisse von Workshops werden vorgestellt

Hochwasserschutz in der VG Konz: Ergebnisse von Workshops werden vorgestellt

Konz Bürger aus der Verbandgemeinde Konz erfahren bei mehreren Infoabenden, was für ihre Orte geplant ist.

Mittlerweile liegt ein Katalog mit den definierten Maßnahmen für jede Ortsgemeinde im Entwurf vor. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und vorgesehenen Lösungen werden in den kommenden Tagen und Wochen bei Infoabenden in den Gemeinden und in den Konzer Stadtteilen öffentlich vorgestellt.