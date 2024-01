Hochwasserschutz Wie die Orte rund um Konz ihren Hochwasserschutz verstärken

Anfang Januar war es in Tawern wieder so weit: Die Feuerwehr verteilte Sandsäcke rund um den Mausbach. Durch den Dauerregen zum Jahreswechsel stieg der Wasserstand auf ein Niveau, das besondere Schutzmaßnahmen erforderte. Schäden gab es aber keine. Dass die Einlassbauwerke dem vielen Wasser standhielten, lag aber in erster Linie daran, dass es sich um kontinuierlichen Dauerregen, aber keinen Starkregen mit wahren Regenfluten in kurzer Zeit handelte.