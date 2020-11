Förderprogramm Stadtumbau : Höhere Zuschüsse als erwartet für eine schönere Hermeskeiler Innenstadt

Die Fußgängerzone in Hermeskeil soll attraktiver gestaltet werden. Dafür und für andere Projekte des Programms Stadtumbau gibt es mehr Zuschüsse als zunächst erwartet. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Eine gute Nachricht zum Förderprogramm Stadtumbau hat die Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin diese Woche im Stadtrat verkündet: Das Innenministerium will mehr Zuschüsse für die vielen Projekte gewähren, die bis 2028 angepackt werden sollen.

Für Projekte zur Verschönerung der Hermeskeiler Innenstadt erhält die Stadt eine höhere Förderung als bisher erwartet aus dem Programm Stadtumbau. Das verkündete Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) am Dienstag in der Stadtratssitzung. Dort verabschiedeten die Ratsmitglieder endgültig das städtebauliche Entwicklungskonzept, das die geplanten Projekte bis 2028 zusammenfasst – darunter die Neugestaltung des Donatusplatzes und des Neuen Markts. Das rheinland-pfälzische Innenministerium habe das Konzept inzwischen ebenfalls abgesegnet und zugesagt, die Förderquote für alle Vorhaben von 75 auf 80 Prozent anzuheben, teilte Weber mit. Insgesamt könne die Stadt mit Zuschüssen in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro rechnen.