Bessere öffentliche Wahrnehmung Viel mehr als Hühner und Eier: Was das Hofgut Serrig alles leistet

Trier/Serrig · Außerhalb des Verkaufs von Lebensmitteln bietet das Hofgut Serrig einiges an, was der Allgemeinheit bisher kaum bekannt ist. Was das ist und was es Neues gibt, haben uns die Mitarbeiter erzählt.

25.04.2024 , 09:18 Uhr

Sie bedienen die Maschinen in der Landwirtschaft des Hofgutes Serrig: Thorsten Schneider, Rolf Moser, Steven Dostert, Manuel Thomas (auf dem Mäher). Foto: Dirk Tenbrock

Von Dirk Tenbrock