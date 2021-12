Das ging schnell! : Restaurierte Feldbahn-Lok beim Hofgut Serrig angekommen

Serrig Den Winter über bleibt die Lok dort im Schuppen. Wenn alles klappt, soll im Frühjahr der Fahr-Betrieb starten.

Das ging jetzt schnell! In der vergangenen Woche haben wir an dieser Stelle über die jahrelange Restaurierung einer alten Feldbahn-Lok für das Hofgut Serrig berichtet. Und nun ist sie schon dort auf die Gleise gesetzt.

Ein mit den renovierenden Feldbahnern aus Schermbeck-Gahlen am Niederrhein gut befreundeter Spediteur konnte kurzfristig einen Absetzcontainer zur Verfügung stellen. So rollte die 4,5 Tonnen schwere Diema-Diesellok am Samstagmorgen gen Saar. Dort wurde sie von den Serrigern und Gahlenern gemeinsam erfolgreich gestartet und dann ins Winterquartier im Lokschuppen gefahren.