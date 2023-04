Saarburg/Konz Holzbausymposium in Saarburg und Konz

Thematisiert werden sowohl der Neubau als auch das Bauen im Bestand – dabei unter anderem das zirkuläre (kreislaufeffiziente) Bauen als auch das serielle Sanieren. Durch zirkuläres Bauen sollen Materialkreisläufe in der Baubranche konsequent geschlossen werden um Abfälle zu vermeiden, weniger CO 2 auszustoßen und die Umweltbelastung der Gebäude durch den Einsatz ressourceneffizienter Produkte so gering wie möglich zu halten. Es kommen Baumaterialien zum Einsatz, die recycelt sind oder bei der Herstellung keine fossilen Energiequellen benötigen. Als serielle Sanierungen werden energetische Gebäudesanierungen bezeichnet, die mit Hilfe von modular vorgefertigten Elementen durchgeführt werden.