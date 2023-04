Holzsymposium in Saarburg und Konz Welches Potenzial Holz beim Hausbau hat

Info

Um zu zeigen, was moderner Holzbau leisten kann und welche herausragenden regionalen Beispiele es gibt, veranstalten die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell und die Verbandsgemeinde Konz sowie das Holzbau Cluster Rheinland-Pfalz am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. April, in der Stadthalle Saarburg und im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz ein Holzbausymposium mit dem Titel „Update Holzbau – Zukunft – zirkulär & regional“. Die Veranstaltung wird organisiert von Architektin und Initiatorin Simone Grimm vom Architekturbüro für nachhaltiges Bauen in Saarburg (www.conscious-places.com).

Bei dem Symposium werden praktikable Lösungsansätze präsentiert und Leuchtturmprojekte vorgestellt. Erfahrene, überregionale Referenten geben einen breiten, informativen Überblick über das Bauen mit Holz und das zirkuläre Bauen. Dazu gehören die Architekten Thomas Hemmes (Kasel) und Francois Valentiny (Remerschen) sowie Dr. Stefanie Weidner, Director Sustainability Strategies, Werner Sobek AG (Stuttgart). Unterstützt wird das Projekt durch das Holzkompetenzzentrum Trier, das Klimabündnis Bauen RLP sowie die Architektenkammer und die Ingenieurkammer RLP.

Mehr zum Symposium unter www.updateholzbau.com