Trauer : Ein Weg der Erinnerung – und der Hoffnung

Hermeskeil Hospiz- und Trauerbegleiter haben in Hermeskeil einen auch gemeinschaftlich finanzierten Ort geschaffen.

Ein kleines Schild mit kurzen Erläuterungen, ein schmaler Fußweg und am Ende eine große Bank. Er wirkt einladend, der nun offiziell eröffnete und eingesegnete „Weg der Erinnerung“. Selbst einzelne Besucher dürften sich dort, etwas abseits eines der Hauptwege des Hermeskeiler Friedhofs und dennoch nach allen Seiten offen, kaum alleine fühlen. Denn den Weg säumen drei Stelen, deren bekrönende Steinobjekte Denkanstöße geben. Raupe, Kokon und Schmetterling symbolisieren die menschliche Entwicklung. Hier sei „ein guter Ort für die Trauer“ gefunden worden, betonte Detlef Willems, Vorsitzender des Hospizvereins Hochwald (Info), aus dem heraus die Idee entwickelt wurde. Konkret feilten ausgebildete Hospiz- und Trauerbegleiter der „Trauer AG“, einer Arbeitsgruppe des Ambulanten Hospizes Hochwald (AHH), an dem Konzept. Sie brachten persönliche Erfahrungen mit ein, um einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen in geschützter Atmosphäre an Verstorbene erinnern können. Die ursprüngliche Idee von Hospizfachkraft Nadine Hölzemer setzte Steinmetzmeister Henning Wirtz um, der Stelen und Skulpturen schuf.