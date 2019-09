Stadtentwicklung : Hotelbau in Saarburg rückt näher – einstiger Toom-Markt wird bald abgerissen

Saarburg Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell hat den Abriss des ehemaligen Toom-Markts in der Wiltinger Straße in Beurig ausgeschrieben. Angebote können laut der Homepage der Verwaltung bis 22. Oktober abgegeben werden.

Durch den Abriss des Markts soll Platz geschaffen werden für ein 20-Millionen-Euro-Projekt der Firma Matthias Ruppert aus Esch. Sie will ein Hotel, Ferienappartements und Wohneinheiten errichten. Der Entwurf für das Projekt kommt von dem vielfach ausgezeichneten Mailänder Designer und Architekt Matteo Thun. Er hat unter anderen ein Designhotel in Meran entworfen und war für namhafte Firmen wie Rosenthal, Alessi und Swatch kreativ. In der Region hat Thun für das Weingut Longen-Schlöder in Longuich Winzerhäuschen zum Übernachten kreiert.