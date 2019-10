Kirche : Hubertusmesse in St. Laurentius Saarburg

Saarburg Zu Ehren von St. Hubertus, Schutzpatron der Jäger, findet am Sonntag, 3. November, 11 Uhr, in der Pfarrkirche St. Laurentius in Saarburg die Hubertusmesse statt. Diese Messe steht im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des Jagdhornbläserchors Saarburg.

Zu Gehör gelangen Musikstücke aus der klassischen „Grande Messe de St. Hubert“, aber auch bekannte Liedstücke, die mit Wald-, Parforce- und Fürst-Pleßhörnern vorgetragen werden. Die Hubertusmesse findet in Zusammenarbeit mit dem Saarburger Verkehrs- und Verschönerungsvereins statt, der hierbei auf seine vielfältige Arbeit aufmerksam machen möchte.